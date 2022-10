Großbritannien: Plötzlich wird es still – Radiomoderator stirbt während seiner Livesendung

Am Montagmorgen gegen 7.50 Uhr Ortszeit verstarb der 55-jährige Radiomoderator Tim Gough in seinem Heim in Lackford (UK). Gough war gerade dabei, seine GenX-Radio-Frühstücksshow zu schalten, als plötzlich die Musik verstummte. Erst nach einigen Minuten erklang sie wieder. Wie die BBC schreibt, wird davon ausgegangen, dass der 55-Jährige einen tödlichen Herzinfarkt erlitt.