«Das ist kein Wildschwein»: Plüschtier sorgt erneut für «Löwenalarm» bei Berliner Polizei

Knapp zwei Wochen nach der Aufregung um eine vermeintlich freilaufende Löwin am Berliner Stadtrand hat in der Hauptstadt zumindest kurzzeitig erneut Raubtieralarm geherrscht. Wie die Berliner Polizei am Mittwoch in dem inzwischen in X umbenannten Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte, meldete ein Mann am Dienstag eine entsprechende Beobachtung aus einem Park im Stadtteil Dahlem. Beamte überprüften die Meldung, gaben aber schnell Entwarnung. Es war ein Plüschtier.