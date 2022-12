XXL-Influencerin Juliana Nehme : Plus-Size-Model «zu dick» zum Fliegen – nun muss Airline Therapie bezahlen

«Ich habe ein Rückflugticket nach Brasilien mit Qatar gekauft und eine der Stewardessen von Qatar rief meine Mutter an, während die Stewardess unseren Check-in beendete. Sie sagte mir, dass ich an Bord nicht willkommen sei, weil ich zu dick sei. Sie wollten mich auf dem Flug nicht mitnehmen!», schreibt das brasilianische Plus-Size-Model Juliana Nehme auf seinem Instagram-Account.

«Sie sagten mir, ich müsse ein Business-Class-Ticket kaufen, sonst würde ich nicht mitreisen. Ich habe bis zum Schluss versucht, sie dazu zu bringen, mich fliegen zu lassen, da wir vier Personen waren, die zusammen reisten, und die Angestellte hat sich bis zum Schluss geweigert, mir das Ticket zu verkaufen.» Schließlich musste sie mit ihrer Mutter vorerst in Beirut zurückbleiben, während ihre Schwester und ihr Neffe zurückflogen. Ihr selbst wurde nach einem Gespräch mit dem brasilianischen Botschafter in Beirut ein Flug ohne Zusatzkosten organisiert.

«Diskriminiert, weil ich dick bin»

Nehme beklagt auch die Behandlung, die sie erfahren habe: «Ich wurde vor allen Leuten am Flughafen extrem gedemütigt! All das, weil ich dick bin! Es ist eine Schande, dass ein Unternehmen wie Qatar diese Art der Diskriminierung von Menschen zulässt! Ich bin dick, aber ich bin gleich wie alle anderen! Es ist nicht fair, dass ich ein Ticket kaufe und dann gedemütigt, bedroht und am Fliegen gehindert werde», teilte sie ihren 167.000 Followern mit.