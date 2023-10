Pocher-Scheidung: Amira hat schon einen neuen Mitbewohner

1 / 4 Die Pochers sind mitten im Scheidungsprozess. imago images/localpic Ihren gemeinsamen Podcast wollen sie trotzdem weiterhin machen. IMAGO/Future Image Dort sprach das Model Olis äußerst emotionalen Geburtstagsgruß an. Instagram/amirapocher

Oliver Pocher (45) und seine Noch-Ehefrau Amira Pocher gaben Ende August ihre Trennung bekannt. Seither thematisieren die beiden ihr Liebes-Aus immer wieder öffentlich. So richtete der Comedian zum 31. Geburtstag herzzerreißende Worte an seine Ex. So schrieb er unter anderem: «Ich wäre gerne noch lange der Partner an deiner Seite geblieben, doch das zu akzeptieren, ist der schwierigste Teil am Ende dieser Beziehung für mich. Ich habe es schmerzlich verstanden und werde es akzeptieren (müssen).» Doch diese ging nicht darauf ein – bis jetzt!

Dieses mittlerweile gelöschte Statement wurde von Amira in der neuesten Podcastfolge «Die Pochers! » – welche am Tag ihres Geburtstages aufgezeichnet wurde – doch angesprochen. Auf die Frage «Wie läuft denn dein Geburtstag so?», verriet das Model eine langjährige Tradition mit ihrer Mutter. Da Amira um 7.31 Uhr geboren wurde, rufe ihre Mutter jedes Jahr um diese Uhrzeit an und würde ihr zum Geburtstag gratulieren. Geweckt wurde sie vom Anruf jedoch nicht. «Ich konnte nicht lange schlafen. Und dann habe ich auch noch sehr, sehr, sehr schöne, emotionale Zeilen gelesen von dir», erklärt sie. Nach kurzer Stille, verrät sie, dass sie zunächst einmal damit klarkommen musste. Oli hat wohl mit dem Text schon genug gesagt, denn nach der Aussage seiner Noch-Ehefrau schweigt er. «So viel dazu», meint Amira und wechselt kurzerhand das Thema.

Was hältst Du davon, dass sie ihre Trennung in der Öffentlichkeit zelebrieren? Ich finde es sehr unterhaltend. Mich nerven die beiden. Ich habe keine Meinung dazu.

Seit nicht allzu langer Zeit wohnt Amira wieder alleine, dies änderte sich jedoch jetzt. «Ich habe von meiner Familie eine Babykatze geschenkt bekommen», meint sie und fährt fort: «Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll.» Weiter erklärt sie, dass das schwarze Kätzchen aufgrund ihrer hellen Einrichtung nicht ins Haus passe, worauf sie von ihrem Ex ausgelacht wird. «Du wohnst ja jetzt alleine. Dann kannst du machen, was du willst. Jetzt hast du ja keinen mehr mit einer Katzenhaarallergie an deiner Seite – also passt», meint der 45-Jährige.