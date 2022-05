«Es bricht mein Herz» : Poetry-Slammerin Julia Engelmann sagt wegen Long Covid Tour ab

Eigentlich wäre die 29-Jährige momentan auf ihrer «Glücksverkatert»-Tour. Aus gesundheitlichen Gründen musste die 29-Jährige nun jedoch alle Termine absagen.

1 / 7 Julia Engelmann muss ihre «Glücksverkatert»-Tour absagen. imago images / Eibner Sie wäre am 16. Mai in Zürich auf der Bühne gestanden. Instagram/_juliaengelmann Der Grund dafür ist der gesundheitliche Zustand der 29-Jährigen. Instagram/_juliaengelmann

Eigentlich hätte Julia Engelmann am 16. Mai mit ihrer «Glücksverkatert»-Tour in Zürich Halt gemacht. Doch dieser und alle weiteren Bühnenauftritte in Deutschland wurden jetzt abgesagt. Der Grund: Das Coronavirus macht der 29-Jährigen einen Strich durch die Rechnung.

«Für mich ist heute ein trauriger Tag», begann die Poetry-Slammerin ihren jüngsten Instagram-Post, in dem sie die traurige Nachricht verkündete. «Ich muss zum ersten Mal in meinem Leben eine Tour absagen», meinte sie und fügte das Emoji eines gebrochenen Herzens hinzu. «Ich hatte vor ein paar Wochen Covid und habe immer noch Post Covid, das mir schon das Spielen einer einzigen Show zurzeit unmöglich machen würde», erklärt sich die Autorin.

«Es bricht mir einfach das Herz»

Ihre Followerinnen und Follower bittet Julia um Verzeihung: «Es tut mir unendlich leid für jede und jeden von euch, die und der sich auf diese Tour gefreut hat.» Es sei sehr bitter für ihr gesamtes Team, das seit Monaten und Wochen mühe- und liebevoll alles vorbereitet habe. «Es bricht mir einfach das Herz.» Ihre letzte Tour sei bereits vier Jahre her. In der Pandemie habe sie extra weit in die Zukunft geplant, um ganz sicher auftreten zu können – vergebens.

Genauso traurig wie die deutsche Entertainerin selbst sind ihre Fans. In den Kommentaren des Instagram-Beitrags ist etwa zu lesen: «Ich glaub, ich weine gleich! Ich wünsche Dir aber alles, alles Liebe, hoffe, bist bald wieder fit.» Eine andere Userin meinte: «Ich wünsche dir von Herzen gute Besserung und dass du auch die Traurigkeit zulässt, die da sicherlich jetzt auch in dir ist – bei so viel Mühe und Liebe, pflege dein Herz!» Ob die abgesagte Tour in Zukunft nachgeholt wird, hat Engelmann bislang nicht bekannt gegeben. Die gekauften Tickets können ihre Fans allerdings bei den Verkaufsstellen zurückgeben.

Julia Engelmann war vor ihrem Durchbruch als Poetry Slammerin in der Fernsehserie «Alles was zählt» in der Rolle von Franziska zu sehen. Im Jahr 2013 ging sie dann mit ihrem Poetry-Slam «Eines Tages, Baby», den sie beim Hörsaalslam in Bielefeld präsentierte, auf Youtube viral. Über 14 Millionen Klicks konnte das Video in der Zwischenzeit generieren. Seither ging ihre Karriere steil bergauf. Die Bremerin hat bislang sieben Bücher geschrieben und auch schon ein «Poesiealbum» herausgebracht, in dem sie ihre Texte zu Songs verarbeitet hat. Viele ihrer Fans lassen sich ihre Zeilen sogar auf der Haut verewigen.