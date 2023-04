Radsport: Pogacar gewinnt die Flandern-Rundfahrt – Sieg im Alleingang

Der zweimalige Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar hat die 107. Flandern-Rundfahrt gewonnen. Der slowenische Radprofi siegte am Sonntag nach 273,4 Kilometern in Oudenaarde nach einer beeindruckenden Vorstellung im Alleingang vor dem Niederländer Mathieu van der Poel und dem dänischen Ex-Weltmeister Mads Pedersen. Für Pogacar, der sich am vorletzten Anstieg abgesetzt hatte, ist es der erste Triumph beim belgischen Radsport-Monument. Zugleich demonstrierte er seine hervorragende Frühjahrs-Form, für den 24-Jährigen war es bereits der zehnte Saisonsieg.

Für große Aufregung sorgte ein vom Polen Filip Maciejuk ausgelöster Massensturz. Der 23-Jährige war gut 142 Kilometer vor dem Ziel an einer Fahrbahnverengung in den Straßengraben geraten, sprang in voller Fahrt jedoch rücksichtslos zurück auf die Fahrbahn und räumte fast das gesamte Feld ab. In den Sturz verwickelt waren Mit-Favorit Wout van Aert sowie die Ex-Weltmeister Julian Alaphilippe und Peter Sagan.