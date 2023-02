Wettervorhersage : Polarluft lässt Luxemburg und die Großregion nochmal zittern

LUXEMBURG – In den nächsten Tagen wird es im Großherzogtum sonnig und kalt sein. Der Grund dafür ist eine nordöstliche Strömung.

Du hast Handschuhe, Schal und Mütze noch nicht eingemottet? Das ist gut so! Denn trotz des Buergbrennens, das traditionell den Winter vertreiben soll, wird es in der kommenden Woche nochmal knackig kalt. Grund dafür sind polare Luftmassen aus nordöstlicher Richtung, wie Meteolux mitteilt. Zwar lässt sich bei acht bis zehn Sonnenstunden pro Tag reichlich Vitamin tanken, dabei fällt das Quecksilber aber am Dienstag- und Mittwochmorgen auf bis zu -5°C, tagsüber steigt es kaum über 6°C.