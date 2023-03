Meteolux : Polarluft macht sich in Luxemburg breit

LUXEMBURG – So trocken wie der Winter bisher meist war, scheint die kommende Woche nicht zu werden. Meteolux meldet bis Freitag leichte Niederschläge – von Regen bis Schnee in höheren Lagen.

Meeresluft polaren Ursprungs strömt ins Großherzogtum. Grund sind eine schwache Hochdruckzone über dem nahen Nordostatlantik und tiefer Luftdruck über Westrussland, wie der Wetterdienst Meteolux in seiner aktuellen Vorhersage erklärt. Die Folge: Die kommende Woche wird eher kalt, grau und nass. Zwar können bereits am heutigen Sonntag ein paar Regentropfen oder Schneeflocken fallen, doch laut Vorhersage steigt das Niederschlagsrisiko in der Nacht auf Montag.