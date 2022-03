Gefährliche Haustiere : Pole wohnt mit Löwen und Krokodilen zusammen

Im polnischen Rybnik teilte sich ein Mann seine Wohnung mit ganz besonderen Haustieren: Er kuschelte mit Raubkatzen und Krokodilen.

Ein Mann im südpolnischen Rybnik hat in seiner Wohnung illegal mehrere Raubtiere gehalten. Nachdem die Polizei anonyme Hinweise erhalten hatte, führte sie eine Kontrolle in der Wohnung des Mannes durch.

Bei der Hausdurchsuchung und bei einer weiteren Razzia in einer Wohnung in Tarnowskie Góry stellten die Beamten insgesamt zwei Löwen-Babys und drei Krokodile sicher, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heißt.