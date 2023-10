Polen: Mit seiner Tarnung gelingt ihm fast das perfekte Verbrechen

1 / 2 Seine Tarnung fiel niemandem auf, aber die Überwachungskamera konnte er nicht täuschen. Polizei Warschau In einem anderen Fall kroch er unter einem Rollladen hindurch, um Beute zu machen. Polizei Warschau

Ein 22-Jähriger wurde in einem Schaufenster eines Geschäfts stehend und mit einer Tasche in der Hand von einer Überwachungskamera gefilmt. Laut Polizei ging der Beschuldigte nach Ladenschluss in verschiedenen Abteilungen des Einkaufszentrums in der polnischen Hauptstadt Warschau auf Diebestour. Der Mann wird außerdem beschuldigt, Gegenstände aus einem zweiten Einkaufszentrum gestohlen zu haben.

Doch warum flog der Dieb überhaupt auf? Nach Angaben der Warschauer Polizei bemerkten das Personal und die Kunden nichts Ungewöhnliches. Der Mann stand still im Schaufenster und verschmolz so optisch mit den Schaufensterpuppen. Nach Angaben der Polizei blieb er so lange stehen, bis er sich sicher fühlte, und ging dann nach Ladenschluss durch verschiedene Abteilungen, bevor er Schmuck entwendete – blöd nur, dass die Überwachungskameras alles aufzeichneten. So wurde er doch noch vom Sicherheitspersonal gefasst.

Ihm drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis

Dem Mann werden noch weitere Taten zur Last gelegt. In einem Fall soll er in einem Restaurant in einem anderen Einkaufszentrum zu Abend gegessen und auf Ladenschluss gewartet haben. Laut Polizei betrat er dann ein Bekleidungsgeschäft und «tauschte seine Kleidung gegen neue aus», bevor er für eine weitere Mahlzeit in das Restaurant zurückkehrte.

Polizeisprecher Robert Szumiata sagte, dass der 22-Jährige bei einem weiteren Vorfall an einem anderen Ort bis nach Ladenschluss wartete und dann «Geld aus mehreren Kassen nahm und versuchte, weitere Gegenstände zu stehlen». Doch damit ist nun vorläufig Schluss. Laut BBC wurde der Beschuldigte wegen Einbruchs und Diebstahls angeklagt und muss mit bis zu zehn Jahren Gefängnis rechnen.