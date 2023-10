Polen: Trotz zweiten Platz sieht sich die Opposition als Sieger

Die nationalkonservative polnische Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) hat bei der Parlamentswahl am Sonntag an Zuspruch eingebüßt, aber dennoch die meisten Stimmen erzielt. Nach ersten Prognosen landet Tusks liberalkonservative Bürgerkoalition (KO) mit 31,6 Prozent auf dem zweiten Platz. Das ergäbe 163 Abgeordnetenmandate.

«Glücklichste Mensch auf Erden»

«Ich bin der glücklichste Mensch auf Erden», sagte Tusk. «Die Demokratie hat gewonnen. Polen hat gewonnen.» Der PiS-Vorsitzende Jaroslaw Kaczynski räumte ein, dass der Ausgang der Wahl ungewiss sei. Die Auszählung der Stimmen dauerte am Abend an, und die staatliche Wahlkommission geht davon aus, dass die endgültigen Ergebnisse am Dienstagmorgen vorliegen würden.

Ungerührt von der Katerstimmung um ihn herum spricht Kaczynski von einem «großen Erfolg» und schwört seine Gefolgschaft auf den Kampf ein: «Unabhängig davon, ob wir an der Macht sind oder in der Opposition, wir werden dieses Projekt umsetzen und nicht zulassen, dass Polen verraten wird.» Indirekt gesteht der 74-Jährige damit allerdings ein, dass er einen Gang in die Opposition nicht ausschließt. Denn der einzige Koalitionspartner, der für die PiS infrage käme, wäre die ultrarechte Konfederacja. Doch die Formation kommt in den Prognosen auf 6,2 Prozent und zwölf Abgeordnete – das reicht nicht. Zudem haben die Ultrarechten im Wahlkampf immer erklärt: Keine Koalition mit der PiS.