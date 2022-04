Russland-Politik : Polenz fordert Enquete-Kommission zu Aufarbeitung von deutscher Russland-Politik

Der frühere CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz hat die Einrichtung einer Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der deutschen Russland-Politik in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gefordert. «Ich glaube, das braucht die deutsche Politik, um zu sehen, welche Weichen wurden wann falsch gestellt und vom wem», sagte Polenz am Donnerstag dem Sender Phoenix.

«Ich bin sehr dafür, dass man die Russland-Politik seit 1990 – das scheint mir der richtige Zeitpunkt zu sein, nach dem Ende des Kalten Krieges – in einer Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages untersucht», sagte Polenz. Ein solches Gremium habe den Vorteil, dass es über einen längeren Zeitraum hinweg arbeiten könne. Zudem trete durch die mögliche Einbeziehung externer Expertinnen und Experten die Aufteilung in Regierung und Opposition etwas stärker in den Hintergrund.