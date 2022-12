Kommunalwahlen : Polfer und Goldschmidt führen DP-Liste in der Hauptstadt an

LUXEMBURG – Die amtierende Bürgermeisterin der Landeshauptstadt hat am Mittwochmorgen angekündigt, an der Seite von Schöffe Patrick Goldschmidt für eine weitere Amtszeit zu kandidieren.

Rund vierzig Jahre nachdem sie zum ersten Mal zur Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg ernannt worden war, hat sich Lydie Polfer (DP) zu einer Kandidatur für eine weitere Amtszeit entschlossen. Das hat die amtierende Bürgermeisterin am heutigen Mittwochmorgen bei RTL Radio angekündigt.

In die Kommunalwahlen im kommenden Juni geht die Demokratische Partei mit einer Doppelspitze, bestehend aus Lydie Polfer und Patrick Goldschmidt. Auch die derzeitige Familienministerin Corinne Cahen (DP) hatte bereits angedeutet, Interesse an einem Platz in der Gemeindepolitik zu haben und bei erfolgreicher Kandidatur ihren Regierungsposten zu räumen. Welche Namen noch auf der DP-Liste stehen, soll im März nächsten Jahres bekanntgemacht werden.