Luxemburg : Police Grand-Ducale meldet zwei gewalttätige Diebstähle

Zwei Diebstähle unter Anwendung von Gewalt meldet die Police Grand-Ducale in einer Pressemeldung am Freitagmittag. Demnach sei am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr in Mertzig ein Schüler von mehreren vermummten Jugendlichen überfallen worden. Das Opfer war laut Polizeiangaben auf seinem Nachhauseweg von der Schule in der Cité des Romain, als ihm Unbekannte seine Jacke, Brieftasche, sowie Mobiltelefon und Kopfhörer entwendet haben. Zwei Täter sollen den Jungen dabei festgehalten haben. Anschließend haben die drei mutmaßlichen Täter gemäß Polizeiangaben die Flucht zum Fußballfeld in Mertzig ergriffen, wo sie von den großherzoglichen Beamten gestellt werden konnten. Ein Jugendlicher habe dabei versucht einen Beamten zu schlagen, wobei ein Dienstwagen Schaden davon getragen habe. Die drei Jugendlichen wurden schließlich an ihre Erziehungsberechtigten und das Diebesgut an seinen Besitzer zurückgegeben. Gegen die Tatverdächtigen wurden Strafanzeigen und Jugendschutzmeldungen erstellt.