Police Grand-Ducale: Betrüger fordern Geld für angebliche Parkverstöße

Die Polizei warnt vor Mails, die zum Begleichen eines Parkknöllchens auffordern. Am Wochenende hätten Empfänger vermehrt solche E-Mails gemeldet. «Wir möchten daran erinnern, dass staatliche Akteure Sie niemals auffordern, Ihre persönlichen Daten über einen per SMS oder E-Mail versandten Link einzugeben oder auf diese Weise eine Zahlung zu tätigen», so die Police Grand-Ducale.