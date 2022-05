Großangelegte Verkehrskontrolle : Police Grand-Ducale erwischt 41 Temposünder in vier Stunden

GASPERICH – Am vergangenen Mittwoch haben insgesamt zwölf Beamte bei einer Verkehrskontrolle zahlreiche Kraftfahrer überprüft. Die Bilanz: 58 Verstöße. Nicht immer war das Tempo das Problem.

Eine jeweils zweistündige Verkehrskontrolle am Vormittag sowie am Nachmittag haben zwölf Beamte der Police Grand-Ducale am vergangenen Mittwoch in Luxemburg-Gasperich durchgeführt. Dabei registrierten die Polizisten insgesamt 58 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung.