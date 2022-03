Verdächtiges Paket : Police Grand-Ducale evakuiert Chamber

LUXEMBURG – Bei einer Sicherheitskontrolle in der Chamber war offenbar ein verdächtiges Paket entdeckt worden. Das Gebäude wurde geräumt.

Die Luxemburger Polizei hat am Freitagmorgen wegen eines verdächtigen Pakets die Abgeordnetenkammer evakuiert, wie die Chamber in einer Mitteilung schreibt. Dieses sei bei einer Sicherheitskontrolle am Morgen gegen 10 Uhr entdeckt worden und an den Präsidenten der Chamber adressiert gewesen. Weitere Infos zu dem Paket gibt es noch nicht.