Zeugenaufruf : Police Grand-Ducale fahndet mit Überwachungsbildern nach Kreditkarten-Dieb

Am 9. August 2022 hat ein Unbekannter in Diekirch mit einer entwendeten Kreditkarte mehrere Geldbträge abgehoben.

Am 9. August 2022 hat ein Mann an einem Bankautomaten in einer Diekircher Bankfiliale mehrfach Geldbeträge mit einer Kreditkarte abgehoben, die nach Angaben der Polizei kurz zuvor bei einem Diebstahl in der Rue de l'hôpital entwendet worden sei. Am heutigen Montag haben die großherzoglichen Beamten Fahndungsbilder des Unbekannten veröffentlicht und bittet nun mögliche Zeugen um Mithilfe bei der Suche nach dem mutmaßlichen Täter.