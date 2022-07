Illegale Abfallentsorgung : Police Grand-Ducale fasst Müllsünder aus Ell

ELL – Der Umweltverschmutzer, der Anfang Juni in der Gemeinde Ell eine halbe Tonne Müll in der Natur abgeladen hatte, konnte laut Polizeimitteilung identifiziert werden. Er muss sich nun dafür verantworten.

Am 3. Juli wurden auf einem Waldweg in Luxemburg wilde Müllablagerungen gefunden.

Die Polizei war am 3. Juni benachrichtigt worden, dass eine oder mehrere Personen jede Menge Abfall auf dem Waldweg in der Nähe des CR303 zwischen Roodt und Colpach-Haut in der Gemeinde Ell an der belgisch-luxemburgischen Grenze zurückgelassen hatten. Ein Kühlschrank, ein Sofa, Stühle und alle möglichen Arten von Müll waren hier unerlaubt entsorg worden – rund eine halbe Tonne. Die Polizei startete einen Zeugenaufruf und leitete eine Ermittlung ein.