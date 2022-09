Kein Test positiv : Alkoholkontrolle der Police Grand-Ducale ergibt Nullbilanz

Am gestrigen Mittwoch hat die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft an mehreren Stellen in der Hauptstadt allgemeine Alkoholkontrollen durchgeführt. Wie die Police Grand-Ducale am Donnerstag mitteilt, wurde unter 249 kontrollierten Personen niemand beim Fahren unter Alkoholeinfluss erwischt. «In 0 Fällen war der Test positiv und es wurden 0 Protokolle bzw. 0 Geldstrafen ausgestellt. 0 Führerscheine wurden an Ort und Stelle eingezogen», schreibt die Polizei.