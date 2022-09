Zwei Verletzte : Police Grand-Ducale geht bei blutiger Auseinandersetzung dazwischen

Polizeibeamte auf Sicherheitspatrouille sind am Sonntagabend Zeugen einer «handfesten Auseinandersetzung» geworden, wie die Police Grand-Ducale am Montag mitteilt. Demnach mussten die Beamten gegen 23 Uhr in der Rue de Strasbourg zwei Männer trennen, die beide bereits blutende Wunden aufwiesen – laut Polizei mutmaßlich durch einen spitzen Gegenstand verursacht. Die Beamten forderten Verstärkung und zwei Krankenwagen an.