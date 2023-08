Remerschen: Police Grand-Ducale greift mit Messerstichen übersäten Mann auf

Am Dienstagnachmittag sind bei den Beamten der Luxemburger Polizei Meldungen über eine offenbar verletzte und stark blutende Person in der Wäistrooss in Remerschen eingegangen, erklärt die Police Grand-Ducale am heutigen Mittwoch. Im Folgenden haben die ausgerückten Beamten laut Mitteilung tatsächlich einen schwer Verletzten vor Ort antreffen können, der Stichwunden in Oberschenkel und Bauch aufwies.