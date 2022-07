Kampf gegen Geldwäsche: Police Grand-Ducale kontrolliert Firmenadressen – über 100 Verstöße

Das Register der wirtschaftlichen Eigentümer (RBE) soll in Luxemburg Behörden ermöglichen, im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung den wirtschaftlichen Eigentümer eines Unternehmens zu ermitteln. In den vergangenen zwei Wochen hat die Polizei diesbezüglich Kontrollen an Firmensitzen und verschiedenen Adressen durchgeführt, wie sie am Freitagmorgen mitteilt.