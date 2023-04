Blitzer-Tag: Police Grand-Ducale kündigt «Speedmarathon» an

Auch in diesem Jahr legt die Polizei im Rahmen der europaweiten Verkehrssicherheitskampagne «Speed» wieder Augenmerk auf Raser. Wie die Police Grand-Ducale am Donnerstag mitteilt, findet am Freitag, 21. April, die «Operation ‹Speed›» statt. Die ganztägige Aktion ist demnach «Teil des Kampfes gegen überhöhte Geschwindigkeit, die Hauptursache für Verkehrstote in Europa ist und Unfälle auslöst sowie verschlimmert», so die Polizei.