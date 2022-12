Luxemburg : Polizei meldet Einbruch, Streitigkeiten und Führerscheinentzüge an Weihnachten

Am gestrigen Weihnachtsabend ist es im hauptstädtischen Viertel Hollerich in der Rue Nicolas van Werveke gegen 21.50 Uhr zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus gekommen, wie die Police Grand-Ducale am Montagvormittag mitteilt. Der Täter habe sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Gebäude verschafft und anschließend das Schloss zu einer der Wohnungen aufgebrochen. Nachdem er einige Räume durchgewühlt haben soll, sei er mit dem Diebesgut unbemerkt geflüchtet. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet.