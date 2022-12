Luxemburg : Police Grand-Ducale meldet mehrere Einbrüche an Heiligabend

LUXEMBURG – Auch während der Feiertage bleibt der Luxemburger Polizei kaum Zeit zum Verschnaufen. Mehrere Gemeinden des Landes haben Einbrüche am Weihnachtsabend beklagt.

Auch an Heiligabend standen die Telefone der Notrufzentrale nicht still. (Symbolbild)

Während am gestrigen Samstag zahlreiche Familien im Großherzogtum das Weihnachtsfest inmitten ihrer Liebsten zelebrierten, haben auch Langfinger ihr Unwesen in Luxemburg getrieben, wie die Police Grand-Ducale am Sonntagmittag mitteilt. Demnach wurden der Polizei in der Nacht auf Sonntag vier Einbrüche an verschiedenen Orten im Land gemeldet.

Nach Angaben der Polizei wurde an Heiligabend gegen 19 Uhr ein erster Einbruch in der Rue de la Liberté in Strassen gemeldet. Als die Opfer nach Hause kamen, haben diese zwei Personen beobachten können, «die aus ihrem Garten flüchteten», so die Beamten. Mehrere Polizeistreifen sollen die Verfolgung der mutmaßlichen Einbrecher aufgenommen haben, konnten sie jedoch nicht ausfindig machen.

Täter hatten vermutlich Hausfenster im Vorfeld präpariert

Wie die großherzoglichen Beamten mitteilen, sei am Samstag zwischen 19.00 und 19.30 Uhr ein abgelegenes Einfamilienhaus in Bad Mondorf von mutmaßlichen Verbrechern ins Visier genommen worden. Demnach habe ein Nachbar beobachten können, wie eine Person aus dem Wohnhaus flüchtete. Dem mutmaßlichen Dieb sei nach offiziellen Angaben die Flucht vorerst gelungen. Die Kriminalpolizei sei mit den Ermittlungen vor Ort beauftragt worden. Wenig später, gegen 22.30 Uhr, wurde der Polizei ein weiterer Einbruch in der Rue du Kiem in Luxemburg gemeldet. Nach Angaben der Police Grand-Ducale schlugen die Täter vermutlich ein Fenster auf der Rückseite des Hauses ein um so ins Innere zu gelangen.

Gegen Mitternacht wurden die großherzoglichen Beamten schließlich über einen vierten Einbruch in der Cité Millewee in Bartringen informiert. Vermutet wird, dass der oder die Täter die Rollläden auf der Rückseite des Hauses blockiert und anschließend ein Fenster aufgehebelt haben. Es wurde eine Großfahndung eingeleitet, die nach Angaben der Polizei jedoch bislang ergebnislos verlief. Auch die Kriminalpolizei wurde eingeschaltet.