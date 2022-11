Luxemburg : Police Grand-Ducale meldet mehrere Einbrüche im gesamten Land

LUXEMBURG – Am gestrigen Dienstag ist es in mehreren Gemeinden des Großherzogtum zu Einbrüchen gekommen. Ein mutmaßlicher Dieb konnte bereits durch die Polizei gestellt werden.

Am gestrigen Mittwochmorgen ereignete sich ein Einbruch in die Kellerräume eines Wohnhauses in der Rue Mathias Saur in Strassen. Das hat die Police Grand-Ducale am Donnerstagmittag mittgeteilt. Demnach sei es den Beamten nach einer «umgehend eingeleiteten Fahndung» gelungen einen Tatverdächtigen zu fassen. Bei einer Leibesvisitation des mutmaßlichen Einbrechers soll Diebesgut wie etwa Spirituosen und Schmuck sichergestellt und beschlagnahmt worden sein. Nach der durch die zuständige Staatsanwaltschaft angeordneten Festnahme des mutmaßlichen Täters sei dieser auch einem Haftrichter vorgeführt worden. Der wiederum habe Haftbefehl gegen den Mann erlassen.