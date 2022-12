Luxemburg : Police Grand-Ducale meldet neun Einbrüche

LUXEMBURG – Von Schmuck bis Arbeitsmaschinen haben sich Diebe zwischen Mittwoch und Donnerstag an fremdem Eigentum bedient. Nicht jeder Einbruchsversuch glückte.

Zwischen Mittwoch, 7. Dezember, und dem heutigen Donnerstag haben sich gleich zehn Mal Einbrecher in Luxemburg zu schaffen gemacht – ob über den Balkon, Keller oder auf Baustellen, wie die Police Grand-Ducale am Mittag auflistet.

Ein oder mehrere Täter hebelten in der Rue du neuf Septembre 1867 in Luxemburg-Zessingen eine Balkontür auf und drangen in das Wohnhaus ein. «Sämtliche Räumlichkeiten waren durchwühlt und diverse Wertgegenstände entwendet worden», so die Polizei.

Am selben Tag konnte eine mutmaßliche Einbrecherin flüchten, nachdem sie dabei erwischt worden war, wie sie offenbar versuchte, die Balkontür eines Einfamilienhauses einzuschlagen. Das Ganze geschah laut Polizei mittags gegen 13 Uhr in der Rue de Tréves in Luxemburg-Cents. Im selben Stadtteil konnte ein Einbrecher zwischen 17.15 und 18 Uhr Schmuck aus einem Haus im Boulevard Jules Salentiny stehlen.

Zutritt über Keller verschafft

In Zolwer wurde über ein eingeschlagenes Fenster in der Rue Metzerlach auf der Hausrückseite eingebrochen, in Beles in der Rue de l'Usine über eine aufgebrochene Kellertür. Weitere Kellereinbrüche meldet die Polizei in der Rue de Rollingergrund in Luxemburg und in der Rue Pierre Dupong in Bettemburg.

Auf einer Baustelle im Boulevard de Kockelscheuer in Luxemburg-Gasperich wurden eine Motorsäge, eine Plasmasäge und eine Bohrmaschine aus einem Baucontainer gestohlen, auf einer Baustelle in der Rue de Luxembourg in Steinfort, mehrere Arbeitsmaschinen.

