Luxemburg : Police Grand-Ducale nimmt am Wochenende Einbrecher und mutmaßlichen Drogendealer fest

LUXEMBURG/ETTELBRÜCK – Am Samstagmorgen konnte in Luxemburg-Stadt ein Einbrecher auf frischer Tat gefasst werden. Am Freitag ist die Polizei einem vermeintlichen Drogendealer auf die Schliche gekommen.

Die Police Grand-Ducale berichtet in einem Presseschreiben am Sonntag über zwei Einsätze am Wochenende. Am Freitagnachmittag wurden Polizeibeamte in Ettelbrück durch einen Spürhund auf drei Männer aufmerksam, die einen Joint rauchten. Bei der anschließenden Kontrolle wurden bei einem von ihnen 19 Tütchen Haschisch sichergestellt. Die informierte Staatsanwaltschaft ordnete eine Hausdurchsuchung bei diesem an, bei der neben Drogenutensilien und mehreren Mobiltelefonen ein weiteres Kilo Haschisch gefunden wurden. Diese wurden allesamt beschlagnahmt und der Mann festgenommen. Er wurde am Samstag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.