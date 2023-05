Luxemburg: Police Grand-Ducale nimmt Mann wegen Bedrohung und Missachtung von Verweisung fest

Der Mann hatte seine Ex-Freundin bereits am Mittag bedroht.

Am Samstagabend ist bei der Polizei ein Anruf einer Frau eingegangen, die um die Hilfe der Beamten bat, wie die Police Grand-Ducale am Sonntagvormittag berichtet. Ihr Ex-Freund habe sich geweigert, ihre Wohnung zu verlassen und die Wohnungsschlüssel an sich genommen.