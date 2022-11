Luxemburg : Police Grand-Ducale nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest

Am späten Nachmittag des vergangenen Freitags ist die Police Grand-Ducale, laut Pressemitteilung vom heutigen Mittwoch, in die Rue des Jardin nach Petingen gerufen worden, um sich einen in einer Hecke gefundenen Rucksack genauer anzuschauen. Vor Ort stellte die Polizei 500 Gramm Haschisch sicher und leitete daraufhin Ermittlungen ein. Kurze Zeit später konnte der Besitzer des Rucksacks ausfindig gemacht werden. Bei der Durchsuchung des Verdächtigen und seines Wagens konnten weitere 200 Gramm Haschisch, sowie drei Mobiltelefone und eine größere Summe an Bargeld sichergestellt werden.