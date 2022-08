Brandstiftung : Police Grand-Ducale nimmt nach Feuerserie zwei Tatverdächtige fest

In Esch/Alzette und Schifflingen haben – zunächst Unbekannte – in der Nacht auf Mittwoch offenbar gezündelt. In der Rue de l'Alzette und auf der Place Norbert Metz in Esch und in der Schifflinger Rue d'Esch seien mehrere Brandherde gemeldet worden, teilt die Police Grand-Ducale am Donnerstag mit. «Unbekannte hatten an den verschiedenen Orten unter anderem einen abgelegten Berg Karton, Papier, wie auch Sperrmüll angezündet und zudem ein Bushäuschen mutwillig beschädigt», so die Polizei. Zweimal habe es in unmittelbarer Nähe zu Gebäuden gebrannt.