Luxemburg : Police Grand-Ducale sucht mutmaßliche Tierquäler

TETINGEN – Am Dienstagmorgen ist hinter der Schule «J. P. Nuel Schoul» ein Hundekadaver gefunden worden. Aufgrund der Verletzungen geht die Polizei von einer Gewalttat aus.

Am vergangenen Dienstag, dem 17. Januar, ist im Park «Hummerland» in Tetingen hinter der Schule «J. P. Nuel Schoul» ein toter schwarzer Hund gefunden worden, wie die Police Grand-Ducale am Freitagnachmittag mitteilt. Die Art der Verletzungen lässt die Beamten vermuten, dass das Tier durch schwere Misshandlung gestorben ist.