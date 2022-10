Vermisstenfall : Police Grand-Ducale sucht nach vermisstem 25-Jährigen

Der 25-Jährige wurde den Angaben nach zuletzt am Dienstag gesehen.

Albatros Rexha gilt seit Dienstag als vermisst, wie die Polizei mitteilt. Der 25-Jährige sei zuletzt am 4. Oktober gegen 10.30 Uhr in Ettelbrück gesehen worden.

Wer Hinweise zu dem Vermissten und seinem Aufenthaltsort hat, wird gebeten sich an die Polizeidienststelle Ettelbrück zu wenden. Entweder telefonisch unter (+352) 244 84 1000 oder per Mail an police.ettelbruck@police.etat.lu.