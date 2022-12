Luxemburg : Police Grand-Ducale sucht nach vermisstem 76-Jährigen

Zuletzt wurde der Vermisste am Montagvormittag gesehen.

Bernard Maurice Cosnier wird vermisst. Wie die Polizei am Montagabend mitteilt, sei der 76-Jährige seit dem Vormittag nicht mehr gesehen worden.

Zuletzt habe man ihn zwischen 10 und 10.30 Uhr in der Rue Michel Rodange in Wiltz gesehen, vermutlich auch noch gegen 11 Uhr bei der Kirche in Oberwiltz. Der Mann soll einen gestreiften Pullover, eine dunkelgrüne Hose, braune Winterschuhe, eine dunkelblaue Fleecejacke und eine graue Wintermütze tragen.