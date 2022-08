Luxemburg : Police Grand-Ducale sucht nach vermisster 13-Jähriger

Sophie Steffenmünsberg gilt seit Montag als vermisst, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt. Die 13-Jährige sei zuletzt am 22. August in der Rue Glesener im Bahnhofsviertel in Luxemburg-Stadt gesehen worden.