Vermisstenfall : Police Grand-Ducale sucht nach vermisster 49-Jähriger

Seit dem 26. August wird die 49-jährige Alten Ajdarpasic vermisst. Sie wurde an jenem Tag zuletzt gegen 12.20 Uhr in Esch/Lallingen gesehen, wie die Police Grand-Ducale am Mittwoch mitteilt. Laut Polizei ist die Frau von kräftiger Statur und zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß. Sie hat blonde schulterlange Haare und grüne Augen und ist auf medizinische Unterstützung angewiesen.

Wer Hinweise zu der Vermissten und ihrem Aufenthaltsort hat, wird gebeten sich an die Polizeinotrufnummer 113, bzw. die Polizeidienststelle Esch/Alzette per Telefon (+352) 244 50 10 00 oder per E-Mail an police.esch@police.etat.lu zu wenden.