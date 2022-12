Zeugenaufruf : Police Grand Ducale sucht nach Zeugen eines Verkehrsunfalls auf der N1 Findel

FINDEL – Am Montagabend hat sich auf der N1 Findel in Richtung Neudorf ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ereignet, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Die Polizei sucht infolgedessen nach Zeugen.

Kurz nach 21 Uhr ist es am Montagabend auf der N1 Findel Richtung Neudorf zu einem Verkehrsunfall gekommen, heißt es am Dienstagmorgen in einer Pressemitteilung der Police Grand-Ducale. Nachdem der Autofahrer eine Person erfasste, soll er seinen Wagen gewendet haben und wieder in Richtung Findel, Kreuzung Rue de Tréves, geflohen sein, ohne sich der verletzten Person zu widmen. Der verletzte Fußgänger wurde vor Ort erstuntersucht und anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.