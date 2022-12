Zeugenaufruf : Police Grand Ducale ermittelt wegen Autoaufbruchs mit Diebstahl

BAD MONDORF – Am 3. November 2021 wurde in ein auf dem Parking des CASINO2000 geparktes Fahrzeug eingebrochen und Wertgegenstände entwendet. Die Polizei sucht immer noch nach den Tätern.

Wegen eines aufgebrochenen Fahrzeugs – samt Diebstahls des Fahrzeuginhalts – in Bad Mondorf am 3. November 2021 sucht die Polizei immer noch nach Zeugen, wie die Behörde in einem Schreiben vom 1. Dezember 2022 mitteilt. Demnach sollen am Nachmittag des 3. Novembers des vergangenen Jahres gegen 16.13 Uhr, zwei bislang unbekannte Männer in ein Fahrzeug eingedrungen sein, welches auf dem Parking des CASINO2000 in Bad Mondorf parkte.