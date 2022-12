Luxemburg : Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht in Roodt-Syr und Niederanven

ROODT/SYR – Am gestrigen Mittwochvormittag habe die Polizei ein Fahrzeug wegen Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit anhalten wollen. Der Fahrer ist jedoch in Richtung Niederanven geflüchtet und überholte trotz Verbots mehrere Wagen.

Gegen 11 Uhr hat die Police Grand-Ducale am Mittwochvormittag ein zu schnell fahrendes Auto in Roodt-Syr registriert. Beim Versuch, dieses anzuhalten beschleunigte der Fahrer, laut Pressemitteilung am Donnerstag, und floh in Richtung Niederanven. Vor dem Ortseingang überholte dieser dann trotz Verbots mehrere Fahrzeuge. Bei dem Wagen handle es sich um einen braunen bis braugrauen Audi S4 oder RS4.

Des weiteren meldet die Police Grand-Ducale flüchtende Einbrecher in Peppingen. Am gestrigen Nachmittag habe ein Bewohner zwei Personen erwischt, während diese versuchten in den Abstellraum eines Hauses in der Rue Haute einzubrechen. Die beiden Männer flüchteten daraufhin in unterschiedliche Richtungen. Die Spurensicherung wurde vor Ort berufen und leitete die Ermittlungen ein. Die Fahndung blieb bislang erfolglos.