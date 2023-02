Luxemburg : Police Grand-Ducale sucht Zeugen nach Vandalismus in Kautenbach

KAUTENBACH – In einem Fall von Vandalismus sucht die Polizei nach Zeugen, die gesehen haben sollen, wie am 10. Oktober 2022 mehrere Glasscheiben eines Bahnhof-Unterstandes beschädigt wurden.

Am 10. Oktober 2022 seien gegen 23.25 Uhr mehrere Glasscheiben eines Unterstands am Bahnhof in Kautenbach beschädigt worden, wie die Police Grand-Ducale am Montag mitteilt. Vom mutmaßlichen Täter gibt es bislang, trotz Bildaufnahmen, keine Spur.