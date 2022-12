Luxemburg: Police Grand Ducale warnt vor Taschendieben auf den Weihnachtsmärkten

Auch am heutigen Sonntag werden sich Viele von euch auf den Weihnachtsmärkten des Landes herumtreiben, Glühwein trinken, gebrannte Mandeln snacken und die Lichter und das Flair des Marktes genießen, aber auch die Polizei wird vor Ort sein und die Lage im Blick behalten. Insbesondere in Luxemburg-Stadt, in der Nähe des Platzes der Verfassung, des Paradeplatzes, des Pariser Platzes oder auch am Kinnekswiss wird die Police Grand Ducale Präsenz zeigen, heißt es in der Pressemitteilung.