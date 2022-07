Politik in Luxemburg: «Politik braucht mehr Transparenz»

Marc Goergen (links) und Sven Clement (rechts) haben Bilanz über das abgelaufene Parlamentsjahr gezogen. Editpress/Julien Garroy

«Die Rolle der Chamber besteht unter anderem darin, für die Kontrolle der Regierung zuständig zu sein. Doch allzu oft können wir das nicht tun». Mit diesen Worten umschrieb Sven Clement am Montag die Bilanz der Piratenpartei zum Abschluss des Parlamentsjahres. Seitdem die Regierung 2013 an die Macht gelang, sei laut dem Abgeordneten «trotz parlamentarischen Angelegenheiten, keine parlamentarische Untersuchungskommission eingesetzt worden». Als Beispiel dafür nannte der Piratenpartei-Abgeordnete Marc Goergen die «SuperDrecksKëscht»- und die LUXEOSys-Affären – Projekte, die «Millionen gekostet haben, aber gefloppt sind», so Goergen. Sein Kollege erinnerte auch an die «Affären im Umweltministerium, die zum Rücktritt der Ministerin führte».

Die Verfassungsänderung sehe zwar eine leichtere Einrichtung von parlamentarischen Untersuchungsausschüssen vor. Aber «wir werden sehen, wie es sich bewährt, denn oft sind die Dinge auf dem Papier transparent, aber nicht mehr in der Realität», so Clement. Er begrüßte hingegen, dass Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng) in Bezug auf die hohen Benzinpreise, den Abgeordneten die Verträge zwischen dem Staat und den Ölkonzernen offenlegen muss. Außerdem forderte Marc Goergen soziale Maßnahmen. «Wir haben zum Beispiel Mittel für Militärausgaben, aber nicht für die ‹Wanteraktioun›», warf er ein. Darüber hinaus tritt er auch für eine größere Autonomie der Gemeinden ein.

Auf dem Weg zu den Wahlen 2023

Die beiden Piratenabgeordneten kritisierten übrigens die Grünen für ihre Verwicklung in bestimmten Affären, sowohl wie die beiden anderen Koalitionsparteien. «Die Zahlen, die die DP anführt, um zu erklären, dass es keinen finanzpolitischen Spielraum gibt, werfen Fragen auf», so Clement. Er sprach sich für «eine volle Steuerbefreiung des Mindestlohns» aus, die seiner Meinung nach durch «eine Einkommenssteuer mit einem Steuersatz von bis zu 49 Prozent für Jahreseinkommen über 200.000 Euro» kompensiert sein sollte. Auch über gewisse Vorschläge der LSAP zur Steuergerechtigkeit äußerte er sich mit Ironie: «Wenn ich richtig zähle, sind sie seit 18 Jahren an der Regierung. Es ist nur Schade, dass ihre Ideen nie umgesetzt wurden!»