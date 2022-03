Asselborn warnt Merkel : «Politik der Trippelschritte wird gefährlich»

LUXEMBURG – Große Entscheidungen werden vom EU-Gipfel erwartet. Außenminister Jean Asselborn stellt klar, dass Luxemburg mehr für die Euro-Rettung bezahlen würde. Nun sei Deutschland am Zug.

Außenminister Jean Asselborn (LSAP) fordert vom EU-Gipfel, der am Donnerstag startet, konkrete Entscheidungen: «Ich glaube, dass wir in Brüssel (…) nicht nur Schlussfolgerungen ziehen sollten, sondern dass wir Beschlüsse fassen müssen.» Dazu müssten Deutschland und Frankreich «aufeinander zugehen», erklärte der Außenminister am Mittwoch auf dem deutschen Radiosender WDR5. Der französische Präsident François Hollande und Kanzlerin Angela Merkel treffen am Mittwochabend zusammen, um ihre Linie beim Gipfel abzustimmen.

Während Frankreich seine Haushaltsdisziplin in den Griff bekommen müsse, solle Deutschland einsehen, dass der Erhalt des Euro seinen Preis habe: «In Deutschland muss ganz klar die Frage gestellt werden: „Beharren wir weiter auf Prinzipien?“ – sie kennen die Prinzipien: „Wir sind nicht der Zahlmeister“ – oder ist der politische Wille vorhanden, den Euro zu erhalten? Oder die Erkenntnis, dass Länder, die dauerhaft unter der Last von hohen Zinsen stehen, keine Chance haben wieder auf die Beine zu kommen.»

Rettungsschrim reicht nicht

Für Jean Asselborn reicht die Einführung des permanenten Rettungsschirm dazu nicht aus: «Und diese Einstellung in Deutschland, die muss sich entwickeln», so der Außenminister. Damit spielte er auf die Einführung von Euro-Bonds an, mit denen die Euro-Länder gemeinschaftlich für Schulden haften sollen. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat sich bisher gegen die Einführung solcher Bonds gewehrt. Am Dienstagabend hatte sich zuletzt erklärt, Eurobonds werde es nicht geben «so lange ich am Leben bin.»