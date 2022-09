Ukraine-Krieg: Politiker kritisiert Putin im russischen Staats-TV überraschend heftig

In einer Livesendung im russischen Staatsfernsehen fielen überraschend kritische Worte gegenüber Putins Krieg in der Ukraine. «Den Krieg in der Ukraine mit den Ressourcen zu gewinnen, mit denen Russland gerade Krieg führt, ist absolut unmöglich», sagte der frühere Duma-Abgeordnete Boris Nadezhdin kürzlich während einer laufenden Live-Sendung im russischen Staatsfernsehen.