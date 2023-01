Rolls-Royce und Aston Martin: Polizei beschlagnahmt elf Luxusautos von Andrew Tate und seinem Bruder

Die Sprecherin gab an, die Autos würden festgehalten, um «die Kosten für die Ermittlungen» gegen Tate zu decken, und dass sie auch als Sicherheiten für eventuelle Zahlungen an ihre mutmaßlichen Opfer dienen würden.

Die rumänische Polizei hat nach der Verhaftung von Andrew Tate elf Autos beschlagnahmt, so ein Beamter gegenüber dem Newsportal «Insider». Lokale Medien zeigten Bilder der beschlagnahmten Fahrzeuge, darunter ein Rolls-Royce und ein Aston Martin. Ramona Bolla, eine Sprecherin der rumänischen Ermittlungsbehörde DIICOT, bestätigte am Mittwoch die Beschlagnahmung der Autos, die Andrew und seinem Bruder Tristan gehören.

Tate und sein Bruder wurden am 29. Dezember wegen Vorwürfen des Menschenhandels und der Vergewaltigung festgenommen. Tate muss für mindestens 30 Tage in Untersuchungshaft bleiben. Bolla gibt an, die Autos würden festgehalten, um «die Kosten für die Ermittlungen» gegen Tate zu decken, und dass sie auch als Sicherheiten für eventuelle Zahlungen an ihre mutmasslichen Opfer dienen würden.