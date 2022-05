Luxemburg : Polizei beschlagnahmt fast 350 Luftpistolen

LUXEMBURG – Im Großherzogtum ist der Besitz von Softair-Waffen gesetzlich geregelt. Nicht jedem ist es gestattet, eine solche Waffe zu besitzen.

Ende März war in Wiltz ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Dabei schoss einer der Streitenden mit einer Softair-Pistole auf den anderen Beteiligten. Der Besitz solcher Waffen ist in Luxemburg gesetzlich geregelt. Daran erinnern die Minister für Innere Sicherheit und Justiz, Henri Kox und Sam Tanson, in einer parlamentarischen Antwort der CSV-Abgeordneten Léon Gloden und Laurent Mosar.