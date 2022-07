Tschechien : Polizei beschlagnahmt Ferrari und macht Streifenwagen draus

Diesen Polizisten fährt so schnell niemand davon. Die tschechische Exekutive hat am Freitag ihren neusten Streifenwagen, einen Ferrari 458 Italia (F142), vorgestellt, der jedes schnöde Wägelchen in ihrem Fuhrpark ganz klar in den Schatten stellt – und diese mit Top-Tempo von 326 km/h und 565 PS in kürzester Zeit davonjagen kann.