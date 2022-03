Fans rasten aus : Polizei beschützt Spieler vor den eigenen Fans

Beim Eishockey-Club Kölner Haie ist die Krise so drastisch, dass die Profis nur noch mit einer Polizeieskorte zum Teambus gelangen.

15 Niederlagen in Serie. Es ist schon eine lange Zeit, in der die Kölner Haie nicht mehr gewinnen konnten. Nach dem 1:4 am Sonntag im 227. Derby gegen Düsseldorf drehten die Fans endgültig durch: Rund zwei Dutzend aufgebrachte Haie-Anhänger versperrten den Profis zunächst den Weg zum Teambus. Die Spieler warteten rund 15 Minuten im Kabinentrakt, ehe 15 Polizisten die pöbelnden Fans einigermaßen zurückhalten konnten. «Ihr macht unseren Verein kaputt» riefen die Fans, als die Spieler unter Schutz der Sicherheitskräften den Bus betraten.