Weiden DE : Polizei bestätigt reines Ecstasy in Champagner

Vor einer Woche starb ein 52-Jähriger bei einer Party nach einem Schluck aus einer Champagner-Flasche. Mehrere Personen hatten Vergiftungserscheinungen. Nun ist die Gewissheit da: In der Flasche war reines Ecstasy.

Eine fröhliche Runde in einem Restaurant in der deutschen Oberpfalz, die Gruppe bestellt Champagner. Schon nach wenigen Schlückchen brechen die Feiernden zusammen. Ein Mann (52) stirbt. Sieben Gäste werden verletzt. Nun bestätigt die Polizei Oberpfalz Recherchen der «Bild»: In der Flasche befand sich die Droge Ecstasy in reiner Konzentration. Die Flüssigkeit sei rötlich-braun gewesen und habe nach dem Einschenken rasch nachgedunkelt. Sie habe nicht auffallend chemisch gerochen, wie Polizeisprecherin Andrea Meier gegenüber der Zeitung sagt. Auch habe sie nicht geperlt wie bei einem normalen Champagner.